وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الحوكمة تطبق في السعودية حتى على أعلى المستويات منها الديوان الملكي والشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وزير المالية محمد الجدعان: الحوكمة تطبق حتى على أعلى المستويات منها الديوان والشؤون الخاصة للملك و ولي العهد تعرف على الحوكمة ونطاق تطبيقها@Ojeraisy#حكاية_وعد

#MBC1#رمضان_يجمعنا

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من جانبه كشف الدكتور بندر الرشيد، سكرتير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن مصطلح الحوكمة كان حاضرًا جدًا منذ بداية العمل مع سموه، وذلك في جميع إجراءات عمل المجالس واللجان.

وأضاف الرشيد في تصريحات لبرنامج “حكاية وعد” الذي يعرض على قناة “السعودية”، أن أي عمل غير محوكم يعتبر عملًا غير قابل للقياس والتطوير، فالعمل المحوكم هو العمل الذي يستطيع أن يستمر ويتطور ويكون واضح الصلاحيات والمسؤوليات.

الحوكمة ضد المصلحة

وعن كيفية تعامل ولي العهد مع حالة كانت فيها الحوكمة ضد المصلحة، ذكر محمد آل الشيخ وزير دولة وعضو مجلس الوزراء، أنه عندما بدأت جائحة كورونا وصل إليهم مقترح بشأن صندوق الاستثمارات العامة بأن يخصص مبلغًا لاستغلال الفرصة بشأن الاستثمار في الأسواق العالمية حيث كانت أسعار الأسهم منهارة.

وأشار آل الشيخ إلى أن ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات كان لديه وجهة نظر بشأن استغلال الفرصة مادام هناك سيولة مالية، وقد أيد هذا الرأي محافظ الصندوق فقط، لكن تم رفضها من باقي الأعضاء بالأغلبية.

وعليه لم ينفرد الأمير محمد بن سلمان بالقرار، وصعد الأمر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وطلب منه التوجيه، دون كسر قواعد الحوكمة، حيث صدر قرار خارج الحوكمة بالموافقة لصالح الشراء والاستثمار بمقدار 80 مليار دولار، لتربح المملكة بشكل كبير.