وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ16 إلى مطار غازي عنتاب

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وصلت اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، تحمل على متنها 86 طنًا و19 كيلو جرامًا من المواد الإيوائية.
يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.