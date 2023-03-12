وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة حائل

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أعلنت جامعة حائل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية المشغولة بمتعاقدين (رجال / نساء) برتبة (أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ)، وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية في تخصصات متعددة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– أستاذ مساعد.
– أستاذ مشارك.
– أستاذ.
التخصصات:
– (الإدارية، التقنية، الهندسية، الطبية، الصحية القانونية)، وأخرى.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- ألا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة (45) سنة بالتقويم الهجري عند الإعلان لرتبة أستاذ مساعد فقط.
3- أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائق طبيًا.
4- اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.
5- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة (الدكتوراه/الماجستير) أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة غير سعودية معترف بها مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.
7- أن يكون تخصص البكالوريوس والماجستير في التخصص المطلوب وتكون الدكتوراه امتداد لتخصص البكالوريوس والماجستير – أو في تخصص متسق حسب ما تقره المجالس المختصة.
8- أن تكون جميع مراحل الدراسة (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) بالانتظام.
9- أن تكون دراسة الماجستير والدكتوراه تمت عن طريق الابتعاث أو الإيفاد إن كان على رأس العمل.
10- يفضل توافر الوحدات البحثية المحكمة منشورة أو مقبولة للنشر، ويتم احتساب وحدتين كحد أقصى على أن تكون منشورة في مجلات مصنفة.
11- أن كان المتقدم أو المتقدمة يشغل وظيفة رسمية فيجب أن تكون ذات صلة بالعمل الأكاديمي الجامعي.
12- إجراء المقابلة الشخصية والمحاضرة العلمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة.
13- تعطى أولوية لمن هو غير معيّن على وظيفة رسمية، كخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
14- الحصول على شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على وظائف الكليات الصحية.
15- إجادة اللغة الإنجليزية للتخصصات العلمية والهندسية والصحية.
ملاحظة:
1- تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة أو عدم اكتمال المرفقات المطلوبة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًا.
2- جميع إجراءات التقديم على الوظائف تكون من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني.
3- يحق للمتقدم/ـه التعديل على طلب التوظيف من خلال خاصية التعديل في بوابة التوظيف الالكتروني قبل موعد إغلاق البوابة.
– التقديم مُتاح الآن حالياً وينتهي التقديم بتاريخ 1444/08/25هـ الموافق 2023/03/17م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا