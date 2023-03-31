وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكس

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس عمليات التميز والتحسين المستمر: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.
– مدير المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)