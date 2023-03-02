وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى أرامكس

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الحسابات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– تنفيذي تطوير الأعمال (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير مشروع/ مدير الهندسة والبناء (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الهندسة المعمارية، هندسة البناء).

– رئيس ضمان الجودة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)