Icon

وظائف بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن Icon اليوم.. الإعلان عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور وتوكلنا خدمات Icon إياد الحكمي: “عام الشعر العربي”.. عناية بمكوّن ثقافي أصيل Icon الرائد سلطان النيادي يبدأ رحلته إلى الفضاء Icon ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام Icon أرامكو توقّع خطاب نوايا مع جيلي ورينو لتأسيس شركة جديدة Icon أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق Icon احذروا تريندًا خطيرًا وقاتلًا على تيك توك Icon موعد مباريات الجمعة بـ دوري روشن Icon سكان حي نمار بالرياض بلا كهرباء وماء وتعليم! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات

وظائف بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
وظائف بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى قوى الأمن توفر وظائف هندسية وصحية بعدة مدن بالمملكة، للعمل في (العيادات الشاملة التخصصية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

1- مسؤول السلامة والتدريب.
2- طبيب نائب أسرة و مجتمع.
3- طبيب نائب نساء وولادة.
4- فني تخطيط قلب.
5- طبيب نائب أول – طب الأطفال.

أماكن العمل:

– الرياض.
– القصيم.
– الخرج.
– تبوك.
– حائل.
– وادي الدواسر.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/08/09هـ الموافق 2023/03/01م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال
العالم

إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم...

العالم
هرمونات تأخير البلوغ تساعد في زيادة الطول
صحة وطب‎

هرمونات تأخير البلوغ تساعد في زيادة الطول

صحة وطب‎
حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي يؤثر على الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي...

السعودية اليوم
طيار يكمل رحلته الجوية بجوار مساعده الميت
غرائب

طيار يكمل رحلته الجوية بجوار مساعده الميت

غرائب
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
أول أيام العقرب الثانية غدًا
السعودية اليوم

أول أيام العقرب الثانية غدًا

السعودية اليوم
تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون...

السعودية اليوم
إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022
آخر الاخبار

إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022

آخر الاخبار