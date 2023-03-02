وظائف بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن اليوم.. الإعلان عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور وتوكلنا خدمات إياد الحكمي: “عام الشعر العربي”.. عناية بمكوّن ثقافي أصيل الرائد سلطان النيادي يبدأ رحلته إلى الفضاء ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام أرامكو توقّع خطاب نوايا مع جيلي ورينو لتأسيس شركة جديدة أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق احذروا تريندًا خطيرًا وقاتلًا على تيك توك موعد مباريات الجمعة بـ دوري روشن سكان حي نمار بالرياض بلا كهرباء وماء وتعليم!
أعلن مستشفى قوى الأمن توفر وظائف هندسية وصحية بعدة مدن بالمملكة، للعمل في (العيادات الشاملة التخصصية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مسؤول السلامة والتدريب.
2- طبيب نائب أسرة و مجتمع.
3- طبيب نائب نساء وولادة.
4- فني تخطيط قلب.
5- طبيب نائب أول – طب الأطفال.
أماكن العمل:
– الرياض.
– القصيم.
– الخرج.
– تبوك.
– حائل.
– وادي الدواسر.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/08/09هـ الموافق 2023/03/01م.
– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا