وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس بنك البذور: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علم النبات، علم البيئة النباتية، العلوم البيئية، المراعي)، ويفضل شهادة الماجستير.

– رئيس إنتاج المشاتل النباتية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الزراعة، علم البيئة النباتية، العلوم البيئية)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي نظم معلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير الأمن: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 6 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)