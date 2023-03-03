وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس فريق تطوير منظمة العمليات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، الموارد البشرية).
– أخصائي تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات).
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)