وظائف شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير
أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد هيكلة التمويل (الرياض).
– مدير المنتجات (الرياض).
– مساعد مدير/ الاستشارات المالية (الرياض).
– مسؤول المحفظة الإقليمية (جدة).
– مستشار قانوني لاسترداد الديون (الرياض).
– مدير إعادة هيكلة الديون (الرياض).
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)