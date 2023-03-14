وظائف شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد هيكلة التمويل (الرياض).

– مدير المنتجات (الرياض).

– مساعد مدير/ الاستشارات المالية (الرياض).

– مسؤول المحفظة الإقليمية (جدة).

– مستشار قانوني لاسترداد الديون (الرياض).

– مدير إعادة هيكلة الديون (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)