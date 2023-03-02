وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المقاولين

وأبرزت الهيئة السعودية للمقاولين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل تخطيط استراتيجي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة الإستراتيجية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– رئيس فريق إدارة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– محلل أول إدارة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مسؤول التسويق: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق.

– مدير برنامج/ الأنشطة والمبادرات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للمقاولين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)