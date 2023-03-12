وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.
وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير المشاركة المجتمعية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التنمية، العلوم الاجتماعية، الخدمة الاجتماعية)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– محلل أنظمة كشوف المرتبات: شهادة البكالوريوس في تخصص الصلة.
– مستشار محتوى الحياة البرية: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (حفظ التنوع البيولوجي، إدارة الموارد الطبيعية، الإعلام، الاتصالات).
وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)