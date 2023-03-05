وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل التنظيم الإداري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، الإدارة)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مصور: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– ممرض: شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 شعبان 1444هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الجمعة الموافق 18 شعبان 1444هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)