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وظائف شاغرة في شركة المراعي

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
وظائف شاغرة في شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول الأصول والمرافق (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الفنادق).

– مدير أول هندسة معالجة المياه (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة المشاريع).

– موظف مشتريات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– رئيس فريق المشتريات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مدير وسائل التواصل الاجتماعية والرقمية (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، العلاقات العامة، التسويق).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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