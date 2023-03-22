وظائف شاغرة في فروع شركة بنده

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أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من القصيم، والشرقية، وجدة.
وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني صيانة/ وحدات تكييف الهواء والتبريد (عدد وظيفتين/ القصيم).
– فني صيانة/ وحدات تكييف الهواء والتبريد (عدد 3 وظائف/ الشرقية).
– مدير المصادر الإستراتيجية (جدة).
– رئيس الصيانة المدنية (جدة).
وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)