وظائف شاغرة في فروع شركة سيمينس

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس

وأبرزت شركة سيمينس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإنتاج (الرياض).

– مهندس أول السكك الحديدية/ مشروع مترو المشاعر (جدة).

– مهندس تصميم/ أنظمة المحطات الفرعية (جدة).

– مهندس حلول الخدمات (الرياض).

– مسؤول تجاري (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سيمينس، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)