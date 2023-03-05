وظائف شاغرة في فروع شركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إداري.
– أخصائي تكنولوجيا.
– مهندس مشروع.
– مهندس سلامة عمليات الغاز.
– مهندس رئيسي/ الأمن السيبراني.
– فني رئيسي/ كهربائي.
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)