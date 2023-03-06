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وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥١ مساءً
وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من حفر الباطن، وينبع.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي ممارس مكافحة العدوى (حفر الباطن): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، مكافحة العدوى).

– صيدلي إكلينيكي (ينبع): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلية الإكلينيكية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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