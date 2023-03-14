وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس معالجة بيانات الرادار (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الإلكترونية).

– مهندس بصريات كهربائية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الفيزياء، أو البصريات).

– أخصائي البرامج والأجهزة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مطور ذكاء اصطناعي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الذكاء الاصطناعي).

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)