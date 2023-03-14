وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير
أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.
وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس معالجة بيانات الرادار (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الإلكترونية).
– مهندس بصريات كهربائية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الفيزياء، أو البصريات).
– أخصائي البرامج والأجهزة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مطور ذكاء اصطناعي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الذكاء الاصطناعي).
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)