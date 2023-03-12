وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب استشاري جراحة وجه وفكين.
– طبيب استشاري تقويم أسنان.
– طبيب استشاري أسنان أطفال.
– طبيب استشاري علاج جذور الأسنان.
– طبيب نائب أول تركيبات وزراعة أسنان.
– طبيب نائب أسنان عام.
– طبيب مقيم أول/ قسم كلى الأطفال.
– طبيب أخصائي/ قسم زراعة الكلى.
– طبيب استشاري علاج طبيعي.
وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)