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وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف معهد خدمات البترول

وبيّنت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

– أخصائي توظيف: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي صلة.

– مدرب أجهزة ورافعات (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصناعية، التقنية)، أو أي تخصص ذي صلة.

– مدرب حفر: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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