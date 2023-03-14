وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير رئيسي إدارة التكامل.
– مشرف إدارة التكامل.
– مهندس أول إدارة التكامل.
– مشرف التدقيق الداخلي.
– مهندس رئيسي تطبيقات تقنية المعلومات.
– محقق شركات.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)