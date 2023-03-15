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وظائف شاغرة في هيئة الملكية الفكرية

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٠ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة الملكية الفكرية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الملكية الفكرية

وأبرزت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس البنية التحتية والعمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، ويفضل شهادة الماجستير.

– رئيس حلول الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مسؤول التدريب: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مطور أعمال أول: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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