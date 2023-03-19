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وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الضرائب/ الجمارك: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مهندس عمليات أمن تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– مدير مكتب مساعدة تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، إدارة تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير إدارة البائعين والمحتوى المحلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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