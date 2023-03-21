وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، والدمام.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول قاعدة البيانات (الرياض).

– مساعد مدير التسويق التجاري/ المبيعات (الرياض).

– كاتب مراقبة المخزون/ دعم المبيعات (الجبيل).

– موظف استقبال/ المبيعات (الدمام).

– محلل وظيفي/ وحدة الحكومة والمخاطر والامتثال (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)