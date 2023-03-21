وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن

أمانة عسير تعيد فتح السوق الرمضاني بحي المشهد بأبها أسامة المرمش بديلًا لـ نواف العقيدي في معسكر المنتخب السعودي لقطات لإقبال المقيمين في الرياض على حافلات النقل العام لجنة ترائي تبوك تستعد لتحري هلال رمضان مساء اليوم مناوشات بين مقاتلة روسية وأخرى أمريكية فوق بحر البلطيق وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى السعودية للتموين وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية الفريق البسامي: أداء العمرة يتطلب حجز موعد في توكلنا أو نسك محافظ حفر الباطن يشهد تدشين أولى الرحلات الدولية من مطار القيصومة مدير الأمن العام: سنتعامل بحزم مع المتسولين في المسجد الحرام
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، والدمام.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول قاعدة البيانات (الرياض).
– مساعد مدير التسويق التجاري/ المبيعات (الرياض).
– كاتب مراقبة المخزون/ دعم المبيعات (الجبيل).
– موظف استقبال/ المبيعات (الدمام).
– محلل وظيفي/ وحدة الحكومة والمخاطر والامتثال (الرياض).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)