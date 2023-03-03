وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في 4 مدن

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والخبر، وينبع، والرياض.
وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير تنفيذي أول/ عمليات الضرائب والتمويل (جدة).
– مدير تطوير البرمجيات والتطبيقات (جدة).
– مدير التسويق التجاري (الخبر).
– مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (ينبع).
– مدير مبيعات الأعمال الجديدة (عدد وظيفتين/ الرياض).
وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)