وظائف شاغرة لدى طيران ناس

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران ناس

وأبرزت شركة طيران ناس، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير حوكمة تقنية المعلومات: شهادة الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، حوكمة تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس صيانة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص صيانة الطائرات، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران ناس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)