وظائف شاغرة لدى محركات الطائرات

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أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة محركات الطائرات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تصفيح/ معدات الطلاء.
– فني الطلاء الكهربائي.
– فني رش الطلاء.
– أخصائي مختبر التنظيف الكيميائي.
– مبرمج/ تنسيق آلة القياس.
– مشغل مكينات عام.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)