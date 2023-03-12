وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي إدارة البيئة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم البيئة، أو العلوم الصحية، أو الهندسة البيئي)، ويفضل شهادة الماجستير.
– ممرض أول/ وحدة العناية المركزة (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس أول الدبلوم في تخصص التمريض.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)