وظائف شاغرة لدى معادن في 3 مدن

لا علاقة لـ الكوارع بزيادة الكولاجين في الجسم أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات Lenovo قرار مفاجئ من الهلال قبل مواجهة النصر والاتحاد في دوري روشن حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، وطريف، ورأس الخير.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي رواتب (الرياض).
– محلل أول/ الذكاء التسويقي (الرياض).
– أخصائي علوم البيانات والذكاء الاصطناعي (الرياض).
– مدير الأمن (طريف).
– مشغل أول الأمونيا/ عمليات الإنتاج (رأس الخير).
– مهندس أول/ مناولة المواد (طريف).
– مهندس رئيسي/ الإنتاج (طريف).
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)