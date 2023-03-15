وظائف شاغرة لدى معادن في 3 مدن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، وطريف، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رواتب (الرياض).

– محلل أول/ الذكاء التسويقي (الرياض).

– أخصائي علوم البيانات والذكاء الاصطناعي (الرياض).

– مدير الأمن (طريف).

– مشغل أول الأمونيا/ عمليات الإنتاج (رأس الخير).

– مهندس أول/ مناولة المواد (طريف).

– مهندس رئيسي/ الإنتاج (طريف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)