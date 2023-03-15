وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين

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أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول دعم فني: شهادة الدبلوم في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
– مدير قسم المبيعات والتسويق: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)