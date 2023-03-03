وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، والمجمعة، والظهران، وتبوك.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف ميكانيكي/ التايفون (الطائف).

– مدير الصيانة/ التايفون (الطائف).

– مدير تكامل تقنية المعلومات/ مشاريع العملاء (الرياض).

– خبير حلول الصيانة (الطائف).

– مدرب مراقب الحركة الجوية (المجمعة).

– مشرف المعايرة (الظهران).

– مدير الشؤون المالية (الرياض).

– مدير قدرات المشروع (الرياض).

– مدير سلامة المنتج (الظهران).

– فني صيانة طائرات (تبوك).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 23 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)