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سيتم تشييع الجنازة غدًا الإثنين

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، مساء الأحد، وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود.

تفاصيل الجنازة

وسيتم تشييع الجنازة غدًا الإثنين من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، ودفنها بمقابر العائلة، ولم يتم تحديد موعد تلقي العزاء.

وشاركت الفنانة المصرية لبنى محمود في العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم الإنس والنمس وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، والعديد من المسلسلات التلفزيونيّة مثل مسلسل نيللي وشريهان، ومسلسل موضوع عائلي، واشتهرت بأدائها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في عملين تليفزيونيين هما مسلسل العميل 1001، ومسلسل حرب الجواسيس.

آخر أعمالها

وكان آخر أعمال الفنانة لبنى محمود فيلم “واحد تاني” بطولة أحمد حلمي وروبي وسيد رجب وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وأحمد مالك ونور إيهاب، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

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