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ثبته أفراد شرطة وآخرون باستخدام ركبهم

وفاة سجين مكبل أسفل أقدام الشرطة الأمريكية

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
وفاة سجين مكبل أسفل أقدام الشرطة الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول اللحظات الأخيرة قبل وفاة إيرفو أوتينو (28 عاما) في مستشفى ولاية فرجينيا الأمريكية، بعد أن قام عناصر من الشرطة بتقييده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

بعد 15 دقيقة

وبحسب الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة، ظهر أوتينو مكبلا بالأغلال، بينما أدخله أفراد الشرطة كرهًا إلى غرفة. وبعد عدة دقائق، وضع أوتينو على ظهره بينما بدا عديد من أفراد شرطة وآخرين يثبتونه باستخدام ركبهم، وبعد 15 دقيقة من تثبيته على الأرض، بدا أن جسد أوتينو لا يستجيب.

وقد جهت إلى سبعة من عناصر شرطة مقاطعة هنريكو وثلاثة من موظفي المستشفى تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية.

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