وفاة سجين مكبل أسفل أقدام الشرطة الأمريكية

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وثق مقطع فيديو متداول اللحظات الأخيرة قبل وفاة إيرفو أوتينو (28 عاما) في مستشفى ولاية فرجينيا الأمريكية، بعد أن قام عناصر من الشرطة بتقييده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وبحسب الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة، ظهر أوتينو مكبلا بالأغلال، بينما أدخله أفراد الشرطة كرهًا إلى غرفة. وبعد عدة دقائق، وضع أوتينو على ظهره بينما بدا عديد من أفراد شرطة وآخرين يثبتونه باستخدام ركبهم، وبعد 15 دقيقة من تثبيته على الأرض، بدا أن جسد أوتينو لا يستجيب.
وقد جهت إلى سبعة من عناصر شرطة مقاطعة هنريكو وثلاثة من موظفي المستشفى تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية.