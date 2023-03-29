وفاة مصرية أمام الكعبة وزوجها ينعاها بكلمات مؤثرة

نعى مصري يدعى عبدالمنعم الخطيب، زوجته بكلمات مؤثرة للغاية عبر حسابه بموقع فيسبوك، بعد وفاتها في الحرم المكي.

نعي الزوج

وقال الزوج ناعيًا زوجته التي تدعى هبة من محافظة قنا المصرية: “لله ما أخذ ولله ما أعطى وبقلوب صابرة محتسبة ودموع مدرارة أنعى زوجتي أم أولادي، توأم روحي رفيقة دربي زهرة فؤادي حسنتي في الدنيا وبسمتي وقسمتي وجليستي وأنيستي”.

وأردف الزوج: “أشهد الله أنها كانت نعم الزوجة الصالحة المطيعة البارة بأهلها وأهل زوجها أمي بعد أمي وأختي لأختي صوامة قوامة”.

تفاعل كبير

واسترسل قائلًا: “تلقاني بابتسامة وتودعني بالدعوات وعزاؤنا أنها صعدت روحها إلى بارئها في الحرم المكي في عمرة وفي شهر رمضان، وهي صائمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى، وألهمنا الصبر والقدرة على تحمل ألم الفراق”.

وسرعان ما تفاعل الكثير من مستخدمي مواقع التواصل مع المنشور، داعين لها بالرحمة والمغفرة.