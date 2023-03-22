وفرة عالية في كافة السلع الأساسية والاستهلاكية بالأسواق السعودية

قال عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة: إن الفرق الميدانية وقفت على متابعة الوفرة العالية للسلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، سواء في موسم رمضان أو غيره من المواسم.

وتابع في مقطع فيديو: إن الفرق الرقمية تأكدت وتحققت وبدأت عملها منذ وقت مبكر للاستعداد لموسم رمضان، حيث إن الاستعداد يبدأ في بداية العام.

مسارات عدة

ولفت إلى أن وزارة التجارة تقوم بالتواصل من خلال أكثر من مسار، المسار الأول هو شركاؤها من الجهات الحكومية، أما المسار الثاني فهو شركاؤها من القطاع الخاص الموثق في المنشآت التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من قاعدة البيانات والتواصل المباشر مع المنشآت والجهات الحكومية، إضافة إلى منشآت القطاع الخاص ليتم التأكد من الوفرة العالية للسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وليس الأساسية فقط.

وفرة عالية

وأكمل: ليتم التأكد من توافرها في منافذ البيع وفي المخزون، ولله الحمد الوفرة عالية وفي أعلى معدلات الوفرة في الشرق الأوسط.

التحقق من جودة 10 ملايين سلعة

في السياق ذاته، أوضح متحدث وزارة التجارة أن الفرق الميدانية تتأكد وتتحقق من جودة هذه السلع المعروضة، وتتأكد من وفرتها في كافة منافذ البيع وعرضها للمستهلكين.

وأردف: في موسم رمضان تكثر التخفيضات وتكثر أيضًا العروض التجارية في السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، موضحًا أن الفرق الميدانية تتحقق من مطابقة أكثر من 10 ملايين سلعة مخفضة وتتحقق من هذه التخفيضات، وتدعو المستهلكين في حال وجود أي مخالفات أو رصد أي مخالفات تجارية على العروض أو التخفيضات ضرورة الإبلاغ عنها.