وليد الفراج: الصفقات العالمية التي تُبرمها الأندية السعودية تفوق قدراتها

قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: إن الصفقات العالمية التي تُبرمها الأندية السعودية أكبر من قدراتها المالية، مضيفًا أنه يجب على كل إدارات تلك الأندية استغلال الدعم الحكومي وإدارته بشكل أمثل.

#وليد_الفراج: بعض أنديتنا عليها قضايا بـ 500 ألف وبعضها 5مليون يورو لكن نرى تعاقدات الكبيرة منهم ⁉️ الدعم حكومي كبير لبدء مرحلة جديدة ومهمة يجب ان تدار بشكلٍ جيد من إدارات الأندية#أكشن_مع_وليد⁩

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⁦#MBCAction⁩ pic.twitter.com/Otmic76ZZM — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 30, 2023

وتحدث وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “بعض الأندية عليها قضايا بـ 500 ألف يورو ومليون يورو و5 ملايين يورو والجميع يتوقع أنها قادرة على ضم صفقات من العيار الثقيل، هذه الصفقات وأموالها تفوق قدرات الأندية، وعلى الجميع شكر الدعم الحكومي الذي ساهم في إبرام تلك الصفقات، برنامج ضم نجوم عالميين للدوري السعودي سيتم النهاية من دراسته في مايو المقبل مع منح الفرصة للأندية في يونيو المقبل لبدء المفاوضات”.

وأضاف الفراج: “يجب شكر الدعم الحكومي لأنه أنقذ الأندية السعودية من بعض الأشخاص الذين يعطون المال للنادي كمحب ثم يخرج بتصريحات فيها إذلال للأندية بسبب تبرعاته، الأندية اليوم أصبحت لا تحتاج إلى أحد”.