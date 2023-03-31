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مثمنًا الدعم الحكومي للأندية

وليد الفراج: الصفقات العالمية التي تُبرمها الأندية السعودية تفوق قدراتها

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ صباحاً
وليد الفراج: الصفقات العالمية التي تُبرمها الأندية السعودية تفوق قدراتها
المواطن - فريق التحرير

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قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: إن الصفقات العالمية التي تُبرمها الأندية السعودية أكبر من قدراتها المالية، مضيفًا أنه يجب على كل إدارات تلك الأندية استغلال الدعم الحكومي وإدارته بشكل أمثل.

وتحدث وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “بعض الأندية عليها قضايا بـ 500 ألف يورو ومليون يورو و5 ملايين يورو والجميع يتوقع أنها قادرة على ضم صفقات من العيار الثقيل، هذه الصفقات وأموالها تفوق قدرات الأندية، وعلى الجميع شكر الدعم الحكومي الذي ساهم في إبرام تلك الصفقات، برنامج ضم نجوم عالميين للدوري السعودي سيتم النهاية من دراسته في مايو المقبل مع منح الفرصة للأندية في يونيو المقبل لبدء المفاوضات”.

وأضاف الفراج: “يجب شكر الدعم الحكومي لأنه أنقذ الأندية السعودية من بعض الأشخاص الذين يعطون المال للنادي كمحب ثم يخرج بتصريحات فيها إذلال للأندية بسبب تبرعاته، الأندية اليوم أصبحت لا تحتاج إلى أحد”.

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