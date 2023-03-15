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وليد جنبلاط عن التقارب السعودي الإيراني: ضربة معلم من ولي العهد

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ صباحاً
وليد جنبلاط عن التقارب السعودي الإيراني: ضربة معلم من ولي العهد
المواطن - فريق التحرير

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وصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان ​وليد جنبلاط​ التقارب السعودي الإيراني، بأنه بمثابة زلزال كبير في المنطقة، مشيرًا إلى انعكاساته على لبنان.

ضربة معلم

وقال جنبلاط في حديث أمام الجالية اللبنانية في الكويت: إننا نعيش اليوم على وقع زلزال كبير في المنطقة، أو كما أطلق عليها “ضربة معلم” قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمحاولة ترطيب العلاقات، وفتح آفاق جديدة بين الشعبين العربي والإيراني وبين الطوائف، فاتحًا بذلك مجال الهدوء بدل الحروب، فكفانا حروبًا في العراق وسوريا ولبنان كفى.

وأضاف جنبلاط أن على الجميع في لبنان أن يعرفوا أنه لا يمكن لأحد إلغاء الآخر، وأن على الجميع التحاور.

التأثير اللبناني

وأردف: ما قام به الأمير محمد بن سلمان كان خطوة مهمة، قد يتساءل البعض متى ستأتي نتائجها إلى لبنان؟ فلدينا العديد من الملفات أولها الإصلاحات، وانقطاع الكهرباء، وقطاع المصارف.. لدينا جدول أعمال كبير مطلوب منا حاليًّا، وبعده قد تأتي نتائج الانفراج الإقليمي إلى لبنان.

الإصلاح السياسي

وركز جنبلاط على أهمية خطوات الإصلاح السياسي في لبنان والتي تنطلق من ضرورة انتخاب رئيس جمهورية، مضيفًا: نحن لا نستطيع انتخاب رئيس للتحدي، لا من هذا الفريق ولا من ذاك، نريد رئيسًا توافقيًّا، ولكن لا نريده توافقيًّا من أجل التوافق، بل من أجل الإصلاح.. وهذا هو رأيي، كفانا تحديات وكفانا إملاءات.

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