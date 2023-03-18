ويل سميث في العلا لحضور كأس الهجن

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زار الممثل العالمي، ويل سميث، محافظة العُلا، وذلك ضمن فعاليات كأس العلا للهجن، وأظهر مقطع فيديو متداول النجم الأمريكي وهو يتبادل الحديث مع الحاضرين، أثناء زيارته للعلا في اليوم الرابع والأخير من كأس العلا للهجن.
ويشجع ويل سميث فريقه سويز بيتز المُشارك في سنام السباقات، وقد مثَّلت زيارته للعُلا فرصةً له ليشهد احتفاء أرض الحضارات وزُوّارها بهذه الرياضة المُمتعة والعريقة في موروث المملكة الأصيل.
وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قد رعى الحفل الختامي لكأس العلا للهجن أمس الجمعة، نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بحسب قناة العربية.
واختتمت الجمعة منافسات النسخة الأولى من كأس العلا للهجن، الحدث العالمي الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، في الفترة من 14 حتى 17 مارس، في ميدان العلا للهجن، أول فريق أمريكي مُسجّل في الاتحاد السعودي للهجن.
وكانت القيمة السوقية للهجن المشاركة في النسخة الأولى من كأس العلا للهجن قد تخطت حاجز المليار ريال، بمشاركة أغلى الهجن في العالم.