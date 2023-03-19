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ياسر المسحل المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد السعودي

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
ياسر المسحل المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الانتخابات برئاسة أحمد بن عبدالله القنيعان، قبل قليل، عن القائمة الأولية المترشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بقيادة ياسر المسحل.

لجنة الانتخابات تكشف التفاصيل

وجاء بيان اللجنة، كالتالي: “إشارة إلى البرنامج الزمني المعلن من لجنة الانتخابات بتاريخ 1 مارس لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي (الدورة الخامسة)، وفقًا للفقرة 1 من المادة 8 من لائحة الانتخابات، وحيث تم فتح باب الترشح بداية من 5 مارس وحتى 11، فقد تقدم مترشح واحد، ياسر المسحل“.

ياسر المسحل
المسحل – المصدر @gsaksa

وتابع: “وبناء على البرنامج الزمني، قامت اللجنة بفحص وتدقيق ملف المترشح في الفترة من 12 وحتى 16 مارس، وفقًا لاختصاصاتها بموجب الفقرتين 3 و5 من المادة 8 من لائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وأضافت: “بعد الاطلاع على الفقرة 4 من المادة 26، والفقرة 2 من المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، والمادة 13 من لائحة انتخابات الاتحاد السعودي، والمتعلقة بشروط الترشح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فقط تبين استيفاء ياسر المسحل وقائمته للشروط”.

لجنة الاستئناف - اتحاد القدم - الاتحاد السعودي لكرة القدم - اتحاد القدم - اتحاد الكرة
شعار الاتحاد السعودي – المصدر @saudiFF

قائمة ياسر المسحل

وجاءت القائمة الانتخابية الأولية، كالتالي؛ ياسر المسحل رئيسًا، لمياء بن بهيان نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ خالد الثبيتي، خالد بن عبدالعزيز بن مقرن، علي بن محمد الشعيلان، معيض الشهري، نزيه نصر، تركي السلطان، عبدالعزيز العفالق، نعيم البكر وعبدالله حماد.

ياسر المسحل
المسحل
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