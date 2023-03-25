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ثالث ضحايا رامز جلال في رمضان 2023

ياسمين عز توجه رسالة للسيدات قبيل حلقتها بـ رامز نيفر إند

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
ياسمين عز توجه رسالة للسيدات قبيل حلقتها بـ رامز نيفر إند
المواطن - فريق التحرير

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تقع الإعلامية ياسمين عز، ثالث ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2023 “رامز نيفر إند”، والذي يذاع اليوم السبت، وقت الإفطار على شاشة mbc مصر.

رسالة ياسمين عز للسيدات

ونشرت ياسمين عز منشوراً عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك وقالت: “يا مدام أنا وعدتك إنك هتشوفيني في رمضان ووفيت بوعدي، أرجوكي بعد ما تخلصي شماتة، تفرحي فرعونك بكوب شاي وطبق قطايف بالمكسرات، مشاهدة ممتعة يا مدام”.

يذكر أن ياسمين عز إعلامية مصرية لديها برنامج أسبوعي عبر قناة إم بي سي مصر، يحظى بمشاهدات واسعة وكثير من حلقاته تثير الجدل بين الرجال والنساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضحايا رامز جلال

ومن المقرر أن يقع عدد كبير من الضحايا في برنامج “رامز نيفر إند”، منهم نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، محمد فراج، بسنت شوقي، شيماء سيف، نسرين أمين، هنادي مهنا، إيمان العاصي، وفاء عامر، محمد فؤاد، أمير عيد، أحمد حاتم، غادة إبراهيم.

كما وقع عدد من لاعبي الكرة ضحايا رامز جلال، منهم أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ورضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي بالإضافة إلى مصطفى يونس، أيضًا وقعت الإعلامية ياسمين عز وأمينة شلباية ضحايا رامز جلال، ببرنامج “رامز نيفر إيند”.

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