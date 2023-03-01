1.8 مليون ريال تبرعات المسافرين على طيران ناس استفاد منها 1140 طفلًا وطفلة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن بلوغ تبرعات العملاء على موقع الشركة الإلكتروني 1.8 مليون ريال استفاد منها 1140 طفلًا وطفلة من ذوي الإعاقة من مستفيدي جمعية “الأطفال ذوي الإعاقة” إضافة إلى المستفيدين في منصة “جود الإسكان”.

رقمنة التبرع

وأتاح طيران ناس للمسافرين التبرع رقميًّا للجمعيات الخيرية أثناء عملية حجز تذاكر الطيران، وذلك بالشراكة مع جمعيات خيرية تمثلت في جمعية “الأطفال ذوي الإعاقة” و”جود الإسكان”، والذي يهدف ريع التبرع فيها إلى توفير خدمات طبية وتعليمية وسكنية متكاملة.

ونشرت الشركة على حسابها في تويتر اليوم دعوة بعنوان “تبرع في شهر الغفران… وسافر في ودائع الرحمن”، بهدف حث المسافرين على متن رحلاته بالتبرع في شهر رمضان المبارك عن طريق الموقع الإلكتروني.

وفي سياق متصل وضمن برامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية وتبنيها لمبادرات مستديمة الأثر على المجتمع، تكفلت الشركة بنقل أكثر من 30 شخصًا من ذوي الإعاقة الحركية لتأدية مناسك العمرة خلال شهر رمضان الجاري بعد رعايته لأحد برامج جمعية “سواعد للإعاقة الحركية”.