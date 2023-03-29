100 طن من التمور هدية من السعودية لباكستان

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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية باكستان الإسلامية المتضمنة 100 طن من التمور.
وقام بتسليم المساعدات للجانب الباكستاني- نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، بمقر سفارة المملكة بالعاصمة إسلام آباد، بحضور مدير عام إدارة مجلس الوزراء العميد عبيدالله أنور، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني، وفريق من المركز.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.