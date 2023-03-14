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يسقط حقها حال إنجابها الطفل الثالث

1000 جنيه لكل مصرية بشرط واحد

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
1000 جنيه لكل مصرية بشرط واحد
المواطن - فريق التحرير

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كشف وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الثلاثاء أن الحكومة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويًا، لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عامًا.

التزام الأم بجميع ال شروط

واشترط معيط التزام الأم بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، يشمل القرار السيدات المصريات داخل الدولة، والتي تتراوح أعمارهن بين 21 – 45 عاماً.

لديها طفلان

وأردف وزير المالية على هامش توقيع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية : “سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقًا لمحددات العمر”.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه وفقًا لما نص عليه البروتوكول فستقوم الوزارة بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقمًا محددًا ويسمى “حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.

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