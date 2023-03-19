109 إصابات كورونا و61 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى (831,311) حالة حتى الآن.

حالات التعافي والوفيات

وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت (61) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات التعافي إلى (817,862) حالة، بينما لم تسجل أي حالات وفاة ليبقى عدد الوفيات عند (9,624) حالة.

جرعات لقاح كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861جرعة معززة.