16 متنافسًا من 13 دولة في نصف نهائي عطر الكلام

شهد برنامج عطر الكلام، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، اكتمال عقد المتأهلين لنصف نهائي مسابقة القرآن والأذان العالمية، حيث انتقل إلى المرحلة التالية من فئة القرآن المغربي عبدالله الدغري، ومن فئة الأذان المتسابق الإماراتي حميد الرئيسي، ليصبح مجموع المتأهلين للمرحلة القادمة 16 متنافساً من 13 دولة، هي: السعودية، والإمارات، والمغرب، ومصر، ولبنان، وإيران، واليمن، وبريطانيا، وإثيوبيا، وإندونيسيا، والنيجر، وألمانيا، وإسبانيا.

نصف نهائي المسابقة

وكانت منافسات المتسابقين على الوصول لنصف نهائي المسابقة، الذي ستنطلق منافساته غداً السبت، قد بدأت في الحلقة الثانية من البرنامج، بعد أن خُصصت الحلقة الأولى للتعريف بالنسخة الثانية من المسابقة، وأعضاء لجنة التحكيم، والفائزين بالنسخة الأولى التي عُرضت في العام الماضي خلال شهر رمضان المبارك.

وستبدأ منافسات نصف نهائي المسابقة غداً في القرآن الكريم بمشاركة محمد نور إبراهيم من إثيوبيا، وصلاح الدين متعبيد من ألمانيا، وأحمد السيد إسماعيل من مصر، وعبدالعزيز الفقيه من السعودية، وعبدالله الدغري وزكريا الزيرك من المغرب، ويونس شاهمرادي من إيران، ومحمد الهبطي من إسبانيا.

أما فئة الأذان فستشهد في نصف نهائي عطر الكلام تنافس البريطانيين محمد حافظ الرحمن وإبراهيم أسد، واليمني عيسى الجعدي، والسعودي محمد آل الشريف، والإماراتي حميد الرئيسي، واللبناني رهيف الحاج، والإندونيسي ضياء الدين، النيجري ريان موسى هوساوي.

منافسات عطر الكلام

وستحظى منافسات عطر الكلام خلال الحلقات القادمة بتصاعد كبير في مستوى التنافس بين المتسابقين، الذين يشكلون خارطة عالمية للأصوات الوجدانية التي تنسجم مع آيات القرآن وألفاظ الأذان، من خلال توظيف المقامات والاعتماد على الدقة المتناهية في الأداء والثراء الصوتي، الذي يشد أسماع المشاهدين بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الأصوات المميزة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم ورفع الأذان، والإسهام في تحسين أداء المتسابقين والمشاهدين، من خلال الملاحظات الدقيقة للجنة التحكيم المكونة من أعضاء متخصصين في الأصوات والمقامات.