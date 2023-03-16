Icon

اليابان تستعد لإطلاق أول وابل من الشهب الاصطناعية في العالم Icon كريستيانو رونالدو للنصر: شكرًا للاحتفال معي بهذا الإنجاز Icon حقيقة تفاوض الهلال مع سيرجيو راموس Icon تويتر تتخذ إجراء جديداً للحسابات الموثقة في بداية أبريل Icon الذهب الأخضر السعودي في انتظار الذكاء الاستثماري Icon بايدن لن يشارك في حفل تتويج الملك تشارلز Icon ولي العهد يهنئ أصحاب المناصب الجديدة في الإمارات Icon الإطاحة بـ 5 متورطين في جرائم مخلة بالشرف والأمانة وموجة للتوقيف Icon لقطات لـ بيل غيتس يقوم بتجربة قيادة في واحدة من أصعب البيئات  Icon الأمم المتحدة تبدأ بتفعيل نشاط مثير للجدل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تبدأ غدًا في مسايفة القرآن والأذان

16 متنافسًا من 13 دولة في نصف نهائي عطر الكلام

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
16 متنافسًا من 13 دولة في نصف نهائي عطر الكلام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهد برنامج عطر الكلام، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، اكتمال عقد المتأهلين لنصف نهائي مسابقة القرآن والأذان العالمية، حيث انتقل إلى المرحلة التالية من فئة القرآن المغربي عبدالله الدغري، ومن فئة الأذان المتسابق الإماراتي حميد الرئيسي، ليصبح مجموع المتأهلين للمرحلة القادمة 16 متنافساً من 13 دولة، هي: السعودية، والإمارات، والمغرب، ومصر، ولبنان، وإيران، واليمن، وبريطانيا، وإثيوبيا، وإندونيسيا، والنيجر، وألمانيا، وإسبانيا.

نصف نهائي المسابقة

وكانت منافسات المتسابقين على الوصول لنصف نهائي المسابقة، الذي ستنطلق منافساته غداً السبت، قد بدأت في الحلقة الثانية من البرنامج، بعد أن خُصصت الحلقة الأولى للتعريف بالنسخة الثانية من المسابقة، وأعضاء لجنة التحكيم، والفائزين بالنسخة الأولى التي عُرضت في العام الماضي خلال شهر رمضان المبارك.

وستبدأ منافسات نصف نهائي المسابقة غداً في القرآن الكريم بمشاركة محمد نور إبراهيم من إثيوبيا، وصلاح الدين متعبيد من ألمانيا، وأحمد السيد إسماعيل من مصر، وعبدالعزيز الفقيه من السعودية، وعبدالله الدغري وزكريا الزيرك من المغرب، ويونس شاهمرادي من إيران، ومحمد الهبطي من إسبانيا.

أما فئة الأذان فستشهد في نصف نهائي عطر الكلام تنافس البريطانيين محمد حافظ الرحمن وإبراهيم أسد، واليمني عيسى الجعدي، والسعودي محمد آل الشريف، والإماراتي حميد الرئيسي، واللبناني رهيف الحاج، والإندونيسي ضياء الدين، النيجري ريان موسى هوساوي.

منافسات عطر الكلام

وستحظى منافسات عطر الكلام خلال الحلقات القادمة بتصاعد كبير في مستوى التنافس بين المتسابقين، الذين يشكلون خارطة عالمية للأصوات الوجدانية التي تنسجم مع آيات القرآن وألفاظ الأذان، من خلال توظيف المقامات والاعتماد على الدقة المتناهية في الأداء والثراء الصوتي، الذي يشد أسماع المشاهدين بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الأصوات المميزة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم ورفع الأذان، والإسهام في تحسين أداء المتسابقين والمشاهدين، من خلال الملاحظات الدقيقة للجنة التحكيم المكونة من أعضاء متخصصين في الأصوات والمقامات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو
غرائب

كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو

غرائب
بوليتيكو: الصناعة الأوروبية في خطر
العالم

بوليتيكو: الصناعة الأوروبية في خطر

العالم
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 220 وظيفة في 7 مدن
حصاد اليوم

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 220...

حصاد اليوم
برعاية ولي العهد.. انطلاق كأس العلا للهجن غدًا
السعودية اليوم

برعاية ولي العهد.. انطلاق كأس العلا للهجن...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 10 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 10...

السعودية اليوم
رأسية أوسكار دوارتي تمنح التعادل لـ الوحدة
الرياضة

رأسية أوسكار دوارتي تمنح التعادل لـ الوحدة

الرياضة
مزايا نظام العمل بـ 4 أيام أسبوعيًّا
السعودية اليوم

مزايا نظام العمل بـ 4 أيام أسبوعيًّا

السعودية اليوم
قتلى في هجوم بالسكين على مركز ديني بلشبونة
العالم

قتلى في هجوم بالسكين على مركز ديني...

العالم