266 إصابة كورونا جديدة و120 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 832,975 حالة حتى الآن.

حالات التعافي والوفيات

وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت 120 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 818,795 حالة، فيما سجلت الصحة حالة وفاة واحدة، ليصبح إجمالي الوفيات 9,630 حالة.

جرعات كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,498,597 جرعة، بينهم 15,988,861 جرعة معززة.