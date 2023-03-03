3 شروط لطلب تنفيذ الاعتراض على الحكم إلكترونيًا

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حددت وزارة العدل، مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طلب تنفيذ الاعتراض عند تقديمه لمحكمة التنفيذ إلكترونيًا عبر بوابة “ناجز”.
فيديو | عبر بوابة "ناجز".. 3 شروط لطلب تنفيذ الاعتراض على الحكم إلكترونياً #الإخبارية pic.twitter.com/YWO33tyHjm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2023
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التقدم بالطلب بعد انتهاء فترة الاعتراض المحددة نظامًا، واكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأشارت إلى أن الشروط تتضمّن أيضًا وضع الباركود الخاص بالصيغة التنفيذية من الدائرة مصدرة الحكم.
خدمة تتيح لأطراف الدعوى الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى لدى الاستئناف.
– وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة وتقديم طلب الاعتراض، في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد أو من ضمن أطراف الدعوى في القضية.
– صك ولاية ساري المفعول، في حال كان مقدم الطلب وليًا على المستفيد.