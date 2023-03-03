3 كويكبات بحجم ناطحات السحاب تتجه نحو الأرض هذا الأسبوع

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تتجه ثلاثة كويكبات عملاقة بحجم ناطحات السحاب نحو الأرض هذا الأسبوع، الأمر الذي جعل خبراء الكويكبات في ناسا يشعرون بالقلق.
تحلق ثلاثة صخور فضائية عملاقة – تسمى 2012 DK31 و 2006 BE55 و 2021 QW – فوق الكوكب، مع اقتراب واحد منها من 2.2 مليون ميل فقط.
وشرع الأول في المرور يوم الاثنين الماضي، ولا يزال قريبًا من الأرض حتى اليوم الأربعاء 1 مارس، أما عن حجمه فهو يبلغ عرضه حوالي 137 مترًا ، ويُعتقد أنه يبلغ عرضه مثل ارتفاع ناطحة السحاب المكونة من 40 طابقًا.
فيما بدأ الثاني في الاقتراب من الأرض أمس الثلاثاء 28 فبراير، وهو الأقرب بين الثلاثي، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.
وسيأتي الكويكب الثالث بالقرب من الأرض يوم الجمعة 3 مارس وسيكون قطره حوالي 250 قدمًا، ويطير على بعد حوالي 3.3 مليون ميل من الكوكب.
وأثار الثلاثة قلق خبراء ناسا بما يكفي لتصنيفهم على أنهم كويكبات يحتمل أن تكون خطرة، مما يعني أنها قد تسبب بعض الأضرار الجسيمة لكوكبنا إذا تغير المسار بطريقة ما.
وعلى الرغم من أن وكالة ناسا قد حددت المسارات ولا يُعتقد أن الاصطدامات ستحدث خلال الـ 200 عام القادمة على الأقل، فإن أي نوع من الحركة يمكن أن يؤدي إلى مسار جديد مدمر للصخور.
وحذر أحد الخبراء من احتمال اصطدام الأرض بعدد غير معروف من الكويكبات غير المرئية في أي لحظة.
وأفاد ريتشارد مويسل، رئيس الدفاع الكوكبي بوكالة الفضاء الأوروبية: “الكويكبات بحجم نيزك تشيليابينسك تضرب الأرض كل 50-100 عام تقريبًا”.
ويمكن منع الإصابات الناجمة عن الانفجارات الجوية أو الأحداث المماثلة إذا تم إبلاغ الناس عن تأثير قادم وتأثيراته المتوقعة، ومع تحذير مسبق، ستكون السلطات المحلية قادرة على نصح الجمهور بالابتعاد عن النوافذ والزجاج.