صندوق الاستثمارات يسعى لشراء حصة بفنادق روكو فورتيه العالمية 5 خطوات لحجز موعد عن بعد عبر تطبيق صحتي وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني كارلوس جونيور الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل منطقة الجزاء انطلاق مناورات التمرين الجوي المختلط علم الصحراء 2023 في الإمارات الداخلية: تنفيذ حد الحرابة في جانٍ بجدة لقتله رجل أمن أثناء تأدية واجبه حل قانوني يسمح لـ النصر بتسجيل بديل مارتينيز وزير الاستثمار: مزايا للشركات متعددة الجنسية بعد نقل مقارها للمملكة وزير الدفاع اليمني وقيادات التحالف يتفقدون جاهزية القوات في أبين غياب ألفارو ميدران والناصر أمام ضمك
أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت كيفية أخذ موعد عن بعد عبر تطبيق صحتي.
وحددت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، 5 خطوات لأخذ موعد عبر صحتي.
وأضافت أنه يمكن حجز موعد عن بعد عبر تطبيق صحتي اتبع الخطوات التالية:
1- حمل تطبيق صحتي وقم بتسجيل الدخول أو أنشى حساب جديد
2- اختر المواعيد لحجز موعد
3- اختر حجز موعد جديد
4- اختر حجز موعد افتراضي عن بعد
5- اختر نوع العيادة ثم | أكمل بقية الخطوات