5 خطوات لحجز موعد عن بعد عبر تطبيق صحتي

أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت كيفية أخذ موعد عن بعد عبر تطبيق صحتي.

وحددت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، 5 خطوات لأخذ موعد عبر صحتي.

وأضافت أنه يمكن حجز موعد عن بعد عبر تطبيق صحتي اتبع الخطوات التالية:

خطوات حجز موعد عبر صحتي

1- حمل تطبيق صحتي وقم بتسجيل الدخول أو أنشى حساب جديد

2- اختر المواعيد لحجز موعد

3- اختر حجز موعد جديد

4- اختر حجز موعد افتراضي عن بعد

5- اختر نوع العيادة ثم | أكمل بقية الخطوات