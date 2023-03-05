مساعي الخيرية تطلق “مبادرة التطوير القيادي للفتيات” وظائف للمواطنين فقط بجامعة الملك فيصل على نظام العقود ميسي يستعيد بريقه مع باريس سان جيرمان عملية جراحية دقيقة في الرأس تعيد الحركة لمصابة بالشلل بالهفوف 54 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة أرقام مميزة لـ كاكو مع التعاون إحباط محاولة تهريب 2.7 طن من نبات القات المخدر دراسة توضح تأثير الضوضاء على صحة القلب نهاية صمود الشباب على ملعبه 20 ألف موظف ومتطوع لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى (829.784) حالة حتى الآن.
وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت (49) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات التعافي إلى (816.938) حالة، بينما لم تسجل أي حالات وفاة ليبقى عدد الوفيات عند (9.617) حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69.198.422 جرعة، بينهم 15.845.057 جرعة معززة.