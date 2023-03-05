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حالات التعافي ترتفع لـ 816.938

54 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
54 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى (829.784) حالة حتى الآن.

إجمالي حالات التعافي

وأضافت وزارة الصحة أنها سجلت (49) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات التعافي إلى (816.938) حالة، بينما لم تسجل أي حالات وفاة ليبقى عدد الوفيات عند (9.617) حالة.

جرعات لقاح كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69.198.422 جرعة، بينهم 15.845.057 جرعة معززة.

 

 

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